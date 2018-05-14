В России надеются на участие США в переговорах по Сирии в Астане

АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Россия надеется на участие США в девятом раунде переговоров по Сирии в Астане, которые проходят 14-15 мая, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Ранее руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков заявил журналистам, что США воздержались от направления делегации для участия в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане в качестве наблюдателей.

"Я такого, честно признаться, пока не видел (отказ США от участия в переговорах по Сирии в Астане — ред.), потому что на уровне посольств, может, кто-то будет участвовать. Мы надеемся, что здравый смысл существует и они примут участие в нашем заседании, потому что, если они такое решение приняли, то это достаточно печально, свидетельствует о том, что они какой-то свой пытаются избрать путь, не поддерживают усилия международного сообщества по поиску выхода из сирийского кризиса, нахождение мирных развязок. Зачем самого себя изолировать от политического процесса?" — сообщил Лаврентьев журналистам.

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

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