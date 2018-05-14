США воздержались от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане

АЛМА-АТА, 14 мая – РИА Новости. Прибытие делегации сирийской оппозиции на переговоры в Астану ожидается в ночь на вторник, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Прибытие делегации сирийской вооруженной оппозиции ожидается в ночь на 15 мая", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в столицу Казахстана прибыли делегация правительства Сирии во главе с постоянным представителем САР в ООН Башаром Джаафари и делегация ООН. Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в Астану в понедельник днем.

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