Зону деэскалации "Хомс" за сутки покинули 1866 боевиков и членов их семей

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Зону деэскалации "Хомс" в Сирии за сутки через пункт пропуска в районе Эр-Растана покинули 1866 боевиков и членов их семей, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Российской стороной предпринимаются усилия по улучшению гуманитарной ситуации и в других районах Сирии. Центр по примирению враждующих сторон и подразделения российской военной полиции пятый день осуществляют вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации "Хомс". За прошедшие сутки через пункт пропуска в районе населенного пункта Эр-Растан вышло 1866 человек. Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калъат-Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, для увеличения пропускной способности вчера был открыт дополнительный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Аль-Кантара-Шимали, через который выведено и доставлено на север провинции Хама 2348 членов бандформирований с семьями. Всего с 7 мая из зоны деэскалации "Хомс" выведено 13 582 боевика и члена их семей.

Евтушенко сообщил, что приоритетными направлениями деятельности Центра по примирению являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан. Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Айн-Терма провинции Риф Дамаск. Людям передано 445 продовольственных наборов, предметы первой необходимости и бутилированная вода. Общий вес гуманитарного груза составил 12 тонн. В населенном пункте Дейр-Как провинции Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям выдано более тонны свежего хлеба. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 105 сирийцам, в том числе 64 детям.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 207 человек, в Восточную Гуту – 132 человека. Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведен 601 человек с личным имуществом", — добавил Евтушенко.