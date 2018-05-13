Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

Одна из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. Архивное фото

Одна из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — два, Алеппо — шесть. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Айн-Терма провинции Дамаск по выдаче 445 продовольственных наборов, общий вес доставленного гуманитарного груза — 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 105 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедший день суток подписано 3 соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами Эс-Сава, Му-Хасан, Джайед-Агедат провинции Дейр-Эз-Зор.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>