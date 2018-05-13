Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Айн-Терма провинции Дамаск по выдаче 445 продовольственных наборов, общий вес доставленного гуманитарного груза — 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 105 человек.
В Минобороны отметили, что за прошедший день суток подписано 3 соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами Эс-Сава, Му-Хасан, Джайед-Агедат провинции Дейр-Эз-Зор.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>