Участие США в очередных переговорах по Сирии в Астане пока не подтверждено

Участники международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. Архивное фото

Участники международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. УЧАСТИЕ США В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ НА ОЧЕРЕДНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ ПО СИРИИ В АСТАНЕ ПОКА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО – ИСТОЧНИК