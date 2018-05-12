Стороны подтвердили участие в новом раунде переговоров по Сирии в Астане

АЛМА-АТА, 12 мая – РИА Новости. Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в очередном раунде переговоров, который состоится 14-15 мая в столице Казахстана, сообщила пресс-служба МИД республики.

"Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах, которые пройдут в столице Казахстана 14-15 мая. В них примут участие делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении также говорится, что в качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.

Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства, Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Хусейном Джабери Ансари.

По информации МИД Казахстана, за день до начала мероприятия страны-гаранты намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 15 мая.

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