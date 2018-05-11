В Идлиб за сутки вывезли почти четыре тысячи боевиков и членов их семей

Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту в напривлении города Идлиб. Архивное фото

Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту в напривлении города Идлиб. Архивное фото

ХОМС, 11 мая — РИА Новости. Группа из 3797 боевиков и членов их семей начала движение из поселений на севере провинции Хомс и юга Хамы в направлении Идлиба, сообщил РИА Новости источник в сирийской службе безопасности.

"70 автобусов и 60 частных машин выехали из Растан и Тальбиси в сторону Идлиба. Всего 3797 человек, из них 1285 боевиков, 882 женщины и 1630 детей",- рассказал собеседник агентства.

Данная колонна является третьей по счету с момента достижения договоренности между сирийским правительством и главарями радикальных бандформирований при посредничестве российского центра по примирению враждующих сторон в САР.

В первой и второй партии районы севера Хомса и юга Хамы покинули 5930 человек.