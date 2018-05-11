Более 300 человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте и Хомсе за сутки

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Более 300 человек вернулись в свои дома в сирийских Восточной Гуте и Хомсе за сутки, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 207 человек, в Восточную Гуту — 134 человека. Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведено 210 человек с личным имуществом", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, приоритетными направлениями деятельности Центра по примирению являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Кафер-Батна провинции Риф Дамаск. Сирийцам передано 500 наборов с предметами первой необходимости, 500 продовольственных наборов и 900 литров бутилированной воды. Общий вес гуманитарного груза составил 12 тонн.

"В населенном пункте Дейр-Как и районе Шейх-Фарс провинции Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям выдано более двух тонн свежего хлеба. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 25 сирийцам, в том числе 12 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания", — добавил Евтушенко.

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