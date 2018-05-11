В ЦПВС рассказали о нарушениях перемирия в Алеппо, Латакии и Деръа

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Случаи нарушения перемирия продолжают фиксироваться в сирийских провинциях Алеппо, Латакии и Деръа, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течении суток продолжали фиксироваться случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакии и Деръа. Нормализуется обстановка в Восточной Гуте", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, в городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью тяжелой автодорожной техники, идет восстановление объектов инфраструктуры, проводится разминирование жилых строений, осуществляется вывоз боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 19 домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 26 взрывоопасных предметов.

Евтушенко сообщил, что Российский центр по примирению враждующих сторон и правительство Сирии оказали помощь в возращении из лагерей для беженцев 64 854 жителям Восточной Гуты. По его словам, во взаимодействии с властями САР проводятся мероприятия по улучшению гуманитарной обстановки в Восточном Каламуне.

Отмечается, что в населенном пункте Рухейба обследованы четыре здания, обнаружены и обезврежены пять самодельных взрывных устройств. Центр по примирению и подразделения российской военной полиции успешно завершили восьмидневную операцию по освобождению от незаконных вооруженных формирований восточных районов лагеря Ярмук в южном пригороде Дамаска.

"В период с 3 по 10 мая из населенных пунктов Ялда, Бабилла, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведено 3 283 боевика шести незаконных вооруженных формирований и 5 184 члена их семей. Оставшиеся боевики намерены воспользоваться объявленной сирийскими властями амнистией, урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни. Для исключения провокаций и обеспечения безопасности населения подразделениями российской военной полиции в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм выставлены наблюдательные посты", — добавил Евтушенко.