В Конгрессе США призвали возобновить помощь "Белым каскам" в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Глава комитета по международным делам Палаты представителей США Эд Ройс призывает администрацию незамедлительно восстановить помощь "Белым каскам" в Сирии, говорится в его заявлении, поступившем в РИА Новости.
"В наших жизненно важных интересах настаивать на прекращении насилия и страданий в Сирии. Ракетная атака в среду на Израиль со стороны иранских сил в Сирии угрожает принести новую главу хаоса в этот кровавый конфликт. Противодействие иранскому влиянию Ирана должно стать ключевым элементом более широкой стратегии США в отношении Сирии", — говорит конгрессмен.
По его словам, после семи лет конфликта США "не могут покинуть регион".
Представитель госдепа США, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты пересматривают программы помощи Сирии по запросу президента Дональда Трампа, включая поддержку "Белых касок", однако заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что организация продолжат свою работу в Сирии.
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