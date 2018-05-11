Замглавы МИД России и сирийский оппозиционер обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителем "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамилем ситуацию в Сирии, сообщает МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации в Сирии с акцентом на практические шаги по ее политическому урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН и итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — говорится в сообщении.

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