Поддерживаемые США SDF открыли огонь в Сирии по "неизвестному агрессору"

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) открыли огонь по "неизвестным силам" в районе Дейр-эз-Зора в четверг, сообщила коалиция под руководством США.

Согласно заявлению коалиции, речь идет о "неизвестном агрессоре".

"Враждебные силы напали на SDF при поддержке артиллерии, SDF отвечали в качестве самозащиты. В результате было уничтожено одно артиллерийское орудие. Данных о потерях той или иной стороны у коалиции нет", — говорится в сообщении.

"Официальные лица коалиции обсудили это происшествие с российскими коллегами по установленной линии по избежанию конфликтов на земле и в воздухе", — уточнили в коалиции.

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