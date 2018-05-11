В Дамаске в жилом доме разорвалась ракета террористов

БЕЙРУТ, 11 мая — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* обстреляли квартал Тадамон на юге Дамаска, ракета разорвалась в жилом доме. Есть жертвы, сообщает сирийский государственный канал.
Ранее сообщалось, что террористы обстреляли еще один квартал на юге столицы — Аз-Захра, где, по данным полиции, ранения получили четыре человека.
В среду террористы ИГ* запустили по жилым кварталам Дамаска две самодельные ракеты, в результате чего погибли четыре человека и 24 мирных жителя были госпитализированы с ранениями.
На юге Дамаска продолжается военная операция по уничтожению боевиков ИГ*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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