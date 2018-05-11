Боевики ИГ* обстреляли жилой квартал Дамаска

БЕЙРУТ, 11 мая — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* открыли огонь по кварталу Аз-Захра на юге Дамаска, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции.

По данным полиции, террористы вели огонь с севера квартала Эль-Хаджр-аль-Асвад, где они продолжают удерживать незначительную территорию.

В среду террористы ИГ* запустили по жилым кварталам Дамаска две самодельные ракеты, погибли четыре человека, еще 24 мирных жителя были госпитализированы с ранениями.

На юге Дамаска продолжается военная операция по уничтожению боевиков ИГ*. Ожесточенные бои идут и в плотной городской застройке в лагере палестинских беженцев "Ярмук" и в соседнем поселении Эль-Хаджр-аль-Асвад. Наступление правительственных сил идет при поддержке авиации и артиллерии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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