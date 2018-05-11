Система ПВО Сирии может отразить агрессию с воздуха, заявил эксперт

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Поставка С-300 Сирии будет носить стратегический характер для этого региона, в том числе и для Израиля, при этом существующая система ПВО Сирии обладает необходимым потенциалом для отражения агрессии с воздуха, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
9 мая Москву посетил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе этой встречи главы государств обсудили положение дел в Сирии, в том числе авиаудары Израиля по объектам в этой стране, а также рост напряженности между Тель-Авивом и Тегераном.
"При решении вопроса о поставках С-300 Дамаску должно учитываться то обстоятельство, что эта система в Сирии будет, по сути, стратегическим оружием, поскольку данный комплекс перекрывал бы по зоне поражения все воздушное пространство над Израилем", — сказал Коротченко.
При этом эксперт отметил, что система ПВО Сирии сегодня оптимизирована в соответствии с финансовыми возможностями страны и уровнем боевой подготовки сирийских зенитчиков, для интеграции в нее комплексов С-300 необходимо подготовить соответствующих специалистов, что займет достаточно продолжительное время
Как сообщалось ранее, о возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии в Генштабе ВС РФ заявили после того, как США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что после удара коалиции у Москвы нет "никаких моральных обязательств" не поставлять С-300 Сирии.
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