Система ПВО Сирии может отразить агрессию с воздуха, заявил эксперт

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Поставка С-300 Сирии будет носить стратегический характер для этого региона, в том числе и для Израиля, при этом существующая система ПВО Сирии обладает необходимым потенциалом для отражения агрессии с воздуха, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил газете "Известия", что переговоры о поставке Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300 не ведутся. Он отметил, что у сирийских вооруженных сил есть "все, что надо".

9 мая Москву посетил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе этой встречи главы государств обсудили положение дел в Сирии, в том числе авиаудары Израиля по объектам в этой стране, а также рост напряженности между Тель-Авивом и Тегераном.

"При решении вопроса о поставках С-300 Дамаску должно учитываться то обстоятельство, что эта система в Сирии будет, по сути, стратегическим оружием, поскольку данный комплекс перекрывал бы по зоне поражения все воздушное пространство над Израилем", — сказал Коротченко.

При этом эксперт отметил, что система ПВО Сирии сегодня оптимизирована в соответствии с финансовыми возможностями страны и уровнем боевой подготовки сирийских зенитчиков, для интеграции в нее комплексов С-300 необходимо подготовить соответствующих специалистов, что займет достаточно продолжительное время

"Поставка Сирии систем ПВО большой дальности была бы, разумеется, желательна, но, помимо всех прочих обстоятельств, надо учитывать отсутствие подготовленных специалистов. Чтобы подготовить боевой расчет С-300 и обучить его, потребуется значительный период времени. Существующая сегодня система ПВО Сирии соответствует финансовым и военным возможностям страны", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, о возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии в Генштабе ВС РФ заявили после того, как США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что после удара коалиции у Москвы нет "никаких моральных обязательств" не поставлять С-300 Сирии.

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