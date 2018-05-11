Китай надеется на сдержанность всех сторон после ударов Израиля по Сирии

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости. Китай надеется, что все стороны смогут проявить сдержанность после того, как Израиль нанес ракетные удары по Сирии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы отметили соответствующие сообщения и надеемся, что все заинтересованные стороны будут сохранять спокойствие и проявят сдержанность, а также будут прикладывать совместные усилия для достижения регионального мира и стабильности", — сказал дипломат, комментируя удары Израиля по принадлежащим Ирану военным целям в Сирии.

В четверг армия обороны Израиля проинформировала, что ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

В МИД РФ ранее заявили, что ситуация с ракетными ударами Израиля по Сирии вызывает обеспокоенность России, Москва призывает стороны к сдержанности.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >