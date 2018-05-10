ЕС призвал избегать эскалации после сообщений об ударах Израиля и Ирана

БРЮССЕЛЬ, 10 мая – РИА Новости. ЕС в связи с действиями Ирана и Израиля в Сирии призвал все стороны избегать эскалации, которая может еще больше подорвать стабильность в регионе, говорится в распространенном в четверг заявлении европейской внешнеполитической службы.

"Сообщения о вчерашних атаках Ирана на посты израильской армии с территории Сирии, на которые Израиль ответил ударом по иранским целям в Сирии, вызывают крайнюю тревогу", — говорится в коммюнике.

"ЕС неоднократно заявлял, что Израиль имеет право на самооборону. В то же время мы призываем все региональные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации, которая может еще больше подорвать региональную стабильность", — отмечается в сообщении.

Армия обороны Израиля проинформировала, что минувшей ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих, по ее данным, иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что это было сделано в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

В ударе по территории Сирии участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет, еще более 10 тактических ракет были запущены с земли; более половины ракет удалось сбить, сообщило Минобороны РФ.

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