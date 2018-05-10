В Дамаске обстреляли жилую высотку

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Боевики в среду, 9 мая, обстреляли из минометов высотку в квартале Аль-Маджа в Дамаске, погибли два человека, тринадцать получили ранения, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Девятого мая боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Хаджар-Аль-Асвад подвергли минометному обстрелу высотное здание в столичном квартале Аль-Маджа. Погибло два и ранено тринадцать мирных жителей. Среди них есть маленькие дети", — заявил Евтушенко.