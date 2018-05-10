Действия Израиля в Сирии не направлены против армии САР, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Сирийские правительственные войска изначально не были целью операции Израиля и попали под удар только потому, что открыли огонь по самолетам еврейского государства, сказал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Он подтвердил, что загодя направил "ясное послание режиму (президента Башара) Асада" — не препятствовать ударам по объектам военного присутствия Ирана.

"Наши действия направлены против иранских целей в Сирии, но, если сирийская армия атакует нас, мы будем действовать против нее. Именно это и произошло", — сказал премьер, впервые комментируя ночные события.

Помимо объектов иранского присутствия, израильская авиация нанесла удары по нескольким сирийским зенитно-ракетным батареям, открывшим огонь по самолетам. Операция обошлась без потерь с израильской стороны.