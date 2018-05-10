Власти Ирака задержали пятерых лидеров ИГ* на границе с Сирией

ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Операция по задержанию пятерых лидеров группировки "Исламское государство"* была проведена властями Ирака при содействии "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк.

"Иракские силы задержали пятерых высокопоставленных лидеров ИГ* в координации с СДС в приграничном регионе Ирака и Сирии. Прекрасное сотрудничество закрывает все пути к побегу для террористов ИГ*", — написал Макгерк на своей странице в Twitter.

Фамилии задержанных не называются.

* Террористическая организация, запрещенная в России