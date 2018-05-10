Де Мистура примет участие во встрече по Сирии в Астане

ЖЕНЕВА, 10 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура получил приглашение на встречу по Сирии в Астане 14-15 мая и примет в ней участие, заявил РИА Новости руководитель аппарата спецпосланника Майкл Контэ.
Как сообщил ранее МИД Казахстана, страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение девятой встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая в Астане.
"Мы получили приглашение и спецпосланник поедет. Как и ранее, во встрече примет участие и наша техническая группа. Рассчитываем на прогресс по основному вопросу встречи о деэскалации, а также по важным вопросам о заключенных, похищенных и пропавших без вести", — сказал он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>