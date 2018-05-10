В результате удара Израиля по объектам в Сирии погибли три человека

Дамаск по время ракетного обстрела со стороны израильской армии

Дамаск по время ракетного обстрела со стороны израильской армии

Три человека погибли, двое пострадали в результате ракетного удара Израиля по объектам в Сирии — САНА со ссылкой на заявление командования армии САР