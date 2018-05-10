В Восточной Гуте российские военные раздали гумпомощь жителям города

ХАЗЗА (Сирия), 10 мая — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали гуманитарную помощь в городе Хазза (анклав Восточная Гута).

Всего российские военные привезли 445 продуктовых наборов. В каждом из этих пакетов: 4 банки мясных консервов, два килограмма муки, килограмм риса и пачка чая.

По словам начальника группы центра по примирению Сергея Бикушева, это первая такая акция в Восточной Гуте, освобожденной от боевиков. "Дальше мы будем проводить такие акции по всем населенным пунктам анклава", — сказал он.

"Большое спасибо России, что не забываете про нас. Те продукты, которые сегодня вы сюда привезли, очень важны для нас. Сегодня в нашем городе уже нет войны, но проблем еще много", — рассказал журналистам житель города Фархан Аттайр. Также военные медики центра оказывали жителям медицинскую помощь и консультировали их.

Район Восточная Гута, примыкающий к Дамаску, в 2011 году заняла вооруженная оппозиция. С 2016 года находился под контролем террористических организаций "Джебхат ан-Нусра"* и "Джейш аль-Ислам", а также связанных с ними группировок "Ахрар аш-Шам"*, "Фейлак ар-Рахман" и "Фаджр аль-Умма"*. В 2017 году район был включен в список зон деэскалации, туда организована доставка еды и гуманитарной помощи.

В связи с нарушением боевиками режима перемирия правительственные войска в феврале 2018 года начали операцию по зачистке пригорода от террористов ("Дамасская сталь"). После принятия 24 февраля 2018 года Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению на всей территории Сирии боевых действий по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля вводились ежедневные гуманитарные паузы.

* Запрещенные в России террористические организации