Израиль разрешил проводить сельскохозяйственные работы на границе с Сирией

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — РИА Новости. Израильтяне на границе с Сирией могут продолжать нормальную жизнь, включая занятия в школах и сельскохозяйственные работы, несмотря на выпущенное накануне предупреждение об угрозе иранской атаки с территории Сирии, сообщили военные.
"По итогам анализа оперативной обстановки в северном округе принято решение о возможности продолжения сегодня в полном объеме гражданской активности в населенных пунктах Голанских высот с проведением занятий в школах и сельскохозяйственных работ", — сказано в пресс-релизе.
В армии привычно оставили без комментариев вчерашние сообщения сирийских СМИ об очередном ударе по окрестностям Дамаска и причастности к нему армии Израиля.
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