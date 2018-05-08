Военный эксперт усомнился в причастности боевиков к крушению Ка-52 в Сирии

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Если бы российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Сирии действительно сбили боевики, они бы наперебой рекламировали свой "успех", однако этого не наблюдается, поэтому версия о технической неисправности – самая правдоподобная.
По данным Минобороны России, "Аллигатор" разбился в ходе планового полета над восточными районами Сирии, оба летчика погибли.
"Думаю, что версия Минобороны о технических неполадках — наиболее правдоподобная, потому что, как правило, террористы такие вещи, как уничтожение иностранных военных самолетов на территории Сирии и Ирака, рекламируют вовсю. Там в очередь выстраиваются группировки, которые заявляют, что это именно они сбили аппарат. В этом случае мы не видим подобного", — сказал Мураховский.
Такое, по его словам, с большей вероятностью могло произойти на левом берегу Евфрата, где на границе с Ираком есть треугольник, который пытаются зачистить так называемые демократически силы при поддержке авиации Ирака и коалиции во главе с США.
Подробнее о случаях гибели российских военных в Сирии в 2015-2018 годах читайте в справке РИА Новости >>
Это уже второй случай гибели российских военных в Сирии с начала месяца. Утром 3 мая российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли.
По предварительной информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы, самолет никто не обстреливал.
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