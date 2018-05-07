Семь тысяч палестинских беженцев покинули сирийский лагерь Ярмук из-за боев

ООН, 7 мая — РИА Новости. Несколько тысяч палестинских беженцев покинули сирийский лагерь Ярмук из-за боев на юге Дамаска, сообщил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Как сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), из-за военных операций в сирийском лагере Ярмук около 7 тысяч человек (из них 70%- палестинские беженцы) были перемещены в города Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм в сельской части (провинции) Дамаск", — сказал он на брифинге.

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко заявлял, что с начала мая Центр по примирению и подразделения российской военной полиции осуществляют вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор "Бейт-Сахм". За последние сутки, по его словам, лагерь покинули более 2,5 тысячи боевиков и их родственников. Всего с 3 мая из населенных пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведены более 4,5 тысячи боевиков и членов их семей, отметил он.

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