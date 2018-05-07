Израиль неспособен ликвидировать Асада, заявил иранский парламентарий

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Израиль не сможет ликвидировать президента Сирии Башара Асада, а присутствие Ирана в Сирии законно, заявил РИА Новости член комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги в ответ на заявление израильского министра.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Израиля Юваль Штайниц пригрозил Асаду свержением и ликвидацией, если тот будет и дальше позволять Ирану действовать с территории его страны.

"Израиль не может ничего сделать, не может этого совершить. Наше присутствие в Сирии в форме консультаций законно и (происходит) по просьбе сирийского правительства", — заявил Бейги.

Израильские власти обвиняют Иран, который является одним из главных союзников Сирии, в стремлении превратить страну во враждебный плацдарм и обещают этого не допустить, не останавливаясь перед применением военной силы.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху накануне сообщал, что собирается обсуждать тему иранского присутствия в Сирии в ходе запланированного на 9 мая визита в Россию.