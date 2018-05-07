В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – шесть, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Хама – один, Идлиб – один, Дераа – один", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хуаш провинции Хомс по выдаче 445 продовольственных наборов, общий вес доставленного гуманитарного груза – 1,9 тонны. Медицинскую помощь получили 36 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2509. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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