Посол Франции в России рассказала о позиции Парижа по судьбе Асада

Сирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018

Сирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Париж не требует отставки президента Сирии Башара Асада, ключевой задачей должно стать искоренение терроризма в стране, заявила в интервью газете "Коммерсант" посол Франции в России Сильви Берманн.

Отвечая на вопрос, каких целей Пятая республика добивается в Сирии, глава диппредставительства сказала, что приоритетом является борьба с боевиками. "Второй вопрос — это беженцы", — добавила она.

Посол отметила, что французская сторона предпочитает, чтобы сирийцы могли остаться в своей стране, что, по ее мнению, потребует серьезных политических решений.

"Нельзя, чтобы просто кому-то удалось отвоевать обратно у боевиков территорию страны и Башар Асад остался, как и раньше, у власти", — сказала Берманн.

В то же время она подчеркнула, что требование "безусловного ухода Башара Асада" снято с повестки, а Париж оставит за сирийским народом право выбора собственного будущего.

Берманн также выразила уверенность, что Франции удалось донести до России свою позицию.

"Приоритеты для Франции — это обеспечение гуманитарной помощи и поиск политического решения, которое бы включало все стороны сирийского конфликта, а также неиспользование химоружия и, конечно, борьба против терроризма. И по этим вопросам у нас вроде как нет принципиальных разногласий с Москвой", — заключила она.

Ранее подобную точку зрения озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам переговоров с Дональдом Трампом летом 2017 года он заявил, что отставка Асада "больше не является обязательным условием", а "принципиальной задачей" для Парижа в сирийском конфликте должна стать борьба с боевиками.

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