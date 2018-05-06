МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные врачи за сутки оказали помощь 28 сирийцам, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 28 сирийцам, в том числе 12 детям", — сказал он.

Евтушенко отметил, что ЦПВС оказал гуманитарную помощь жителям населенного пункта Хуаш провинции Хомс. Людям передано 445 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил две тонны.

Генерал добавил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, по его словам, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 178 человек, в Восточную Гуту – 114 человек.

Евтушенко также заявил, что ЦПВС контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведены 507 человек с личным имуществом, уточнил генерал.

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