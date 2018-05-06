Более двух тысяч боевиков и их родных покинули сирийский лагерь Ярмук

Реактивные системы залпового огня Golan армии САР на одной из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. 4 мая 2018

Реактивные системы залпового огня Golan армии САР на одной из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. 4 мая 2018

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более 2,5 тысячи боевиков и их родственников в Сирии за сутки покинули бывший лагерь беженцев Ярмук через гуманитарный коридор "Бейт-Сахм", сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности четвертый день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор "Бейт-Сахм". За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 2 тысячи 556 боевиков и членов их семей", — сказал он.

По его словам, все они на автобусах в сопровождении службы безопасности Сирии, а также карет скорой помощи Сирийского арабского Красного полумесяца доставлены на север провинции Алеппо.

Всего с 3 мая из населенных пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведены более 4,5 тысячи боевиков и членов их семей, отметил Евтушенко.

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