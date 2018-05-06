Сирийские военные присоединились к акции "Георгиевская ленточка" в Алеппо

БЕЙРУТ, 6 мая — РИА Новости. Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР организовали акцию "Георгиевская ленточка" в городе Алеппо после посещения раненых сирийских военных в госпитале в районе Могамбо.

"Сегодня начальник отдела Центра по примирению по городу Алеппо генерал-майор Сергей Попов посетил военный госпиталь в районе Могамбо. Российский генерал обсудил с начальником госпиталя как протекает лечение раненых и какую помощь может предоставить Россия", — сообщил РИА Новости сотрудник госпиталя.

В Сирии 6 мая является национальным днем памяти павших за родину.

Генерал Попов в свою очередь рассказал РИА Новости, что раненым сирийским военнослужащим вручили подарки, подготовленные ЦПВС совместно с фондом героя России Ахмата Кадырова.

"В свою очередь сирийские военные присоединились к всемирной акции "Георгиевская ленточка", символично прикрепив к груди подаренные им черно-оранжевые ленточки. Также российские военные вручили на центральной площади георгиевские ленты всем желающим горожанам", — добавил генерал.

В 2017 году сотрудники ЦПВС совместно с представительством МИА "Россия сегодня" провели акцию "Георгиевская ленточка" в стенах государственного университета Дамаска. После чего российские офицеры организовали акцию в городах Алеппо, Хомс и Латакия.

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