Иракские ополченцы уничтожили четырех боевиков ИГ* в Сирии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Иракские ополченцы в ходе артиллерийского обстрела уничтожили четырех боевиков ИГ* на территории Сирии, сообщил сайт иракского шиитского ополчения.
"Ополченцы уничтожили четырех боевиков группировки, некоторое количество террористов были ранены", — сообщил сайт, отметив, что артобстрел был произведен на основе данных разведки.
По информации ополчения, удар иракских ВВС на территории Сирии, о котором сообщалось ранее, "достиг своей цели" и "объект был уничтожен полностью".
В конце минувшего года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжается ликвидация разрозненных малочисленных групп боевиков.
*Террористическая организация, запрещена в России
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