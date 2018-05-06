В Сирии за сутки медпомощь получили почти 200 человек, заявили в Минобороны

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Почти 200 жителей в Сирии в течение суток получили медицинскую помощь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Хама – два, Идлиб – один.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2509.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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