Более 600 боевиков с семьями вывезли за сутки из сирийского лагеря Ярмук

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 600 боевиков и членов их семей за сутки вывезены через гуманитарный коридор из сирийского лагеря беженцев Ярмук, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности третий день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор "Бейт-Сахм". За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 613 боевиков и членов их семей. Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, всего с 3 мая из населенных пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведено 2015 боевиков и членов их семей. Российской стороной не прекращается работа, направленная на дальнейшую деэскалацию обстановки и в других районах Сирии.

Евтушенко сообщил, что в рамках ранее достигнутых договоренностей под контролем Центра по примирению в населенных пунктах Эр-Растан и Телль-Биса зоны деэскалации "Хомс" боевики незаконных вооруженных формирований продолжают передачу вооружения и военной техники сирийским правительственным войскам. За сутки сдано 10 единиц военной техники, 64 единицы вооружения различного типа и боеприпасы к ним.