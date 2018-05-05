Более 300 человек за сутки вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 300 человек за сутки вернулись в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в Восточную Гуту – 132 человека. Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведено 313 человек с личным имуществом", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, приоритетными направлениями деятельности Центра по примирению являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан. Центром по примирению оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Телль-Алам провинции Алеппо. Людям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил три тонны.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 88 сирийцам, в том числе 33 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания", — добавил генерал-майор.

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