Около ста бригад расчищают завалы и убирают улицы Восточной Гуты

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 5 мая — РИА Новости. Около 100 бригад коммунальных служб, укомплектованных тяжелой техникой, ведут ремонтно-восстановительные работы на территории Восточной Гуты в Сирии, сообщили журналистам представители властей анклава.

"В настоящее время идет расчистка завалов и уборка центральных улиц и магистралей, связывающих населенные пункты анклава. Для этих целей в Восточной Гуте сейчас работают около 100 бригад местных коммунальных служб. Каждая укомплектована людьми и тяжелой инженерной техникой", — рассказал представитель местных властей.

По словам руководителя одной из бригад Исы Мусы, в его бригаде работают 75 человек, 15 грузовиков, 8 тракторов и 5 экскаваторов с отбойными молотками. Ежедневно они расчищают по 3-4 тысячи квадратных метров.

Территория Восточной Гуты, включая город Дума, была полностью освобождена правительственными войсками Сирии от исламистских боевиков.