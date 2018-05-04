Британия продолжит поддерживать организацию "Белые каски"

ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания продолжит поддерживать организацию "Белые каски", заявил РИА Новости представитель британского МИД, комментируя последние заявления администрации США.

Ранее телеканал CBS сообщил, что госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски". По данным телеканала, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечалось, что финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром".

Представитель госдепа США, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты пересматривают программы помощи Сирии по запросу президента Дональда Трампа, включая поддержку "Белых касок", однако заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что организация продолжат свою работу в Сирии.

"Великобритания остается преданна поддержке "Белых касок" и жизненно важной работе, которую они осуществляют, предоставляя cпасающую жизни помощь мирным жителям, которых затронул конфликт в Сирии", — сказал представитель Форин-офиса.

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов.

Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

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