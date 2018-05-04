В Минобороны рассказали, как раскрылась провокация "Белых касок" в Сирии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получили неопровержимые доказательства провокации, осуществленной действующей в Сирии организацией "Белые каски", которая заявляла о якобы совершенной химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, сообщил в пятницу на брифинге в Москве представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

Визит на место "химатаки"

Конашенков рассказал, что в Думе завершила работу группа экспертов ОЗХО, проверявшая информацию о якобы совершенной 7 апреля правительственными войсками химической атаке. "Инспекторам был предоставлен полный и беспрепятственный доступ во все интересовавшие их районы, здания и помещения, где они работали столько времени, сколько им было необходимо", — подчеркнул представитель МО.

При этом офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон и военной полиции была обеспечена неприкосновенность и сохранность всех предметов и мест предполагаемых химатак, обнаруженных в Думе после освобождения от боевиков, отметил Конашенков.

По его словам, в Восточной Гуте эксперты ОЗХО посетили две квартиры предполагаемого применения отравляющих веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ. А в Думе инспекторы побывали в госпитале, где опросили местных жителей и участников постановочного видео, снятого "Белыми касками", и взяли необходимые пробы. Минобороны РФ сейчас ждет отчет комиссии ОЗХО с результатами работы экспертов в Думе, сообщил Конашенков.

Он напомнил, что 26 апреля российская сторона организовала доставку участников и свидетелей съемок постановочного видео в штаб-квартиру ОЗХО в Гааге, где в ходе брифинга представители стран-членов организации смогли лично задать им интересующие их вопросы. Тогда Минобороны привело неопровержимые факты, указывающие на постановочный характер всех так называемых доказательств, распространенных "Белыми касками".

Размах — на доллар, результат — на цент

"Непонятно почему представители США и некоторых европейских столиц, которые больше всех кричали о якобы химатаке в Думе 7 апреля, не пожелали лично пообщаться с живыми свидетелями провокации "Белых касок", которые приехали в Гаагу", — сказал представитель Минобороны.

"Хотя сегодня, когда всплыло столько фактов и свидетелей той чудовищной провокации, всем, похоже, и так все понятно. Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования "белокасочников" со стороны США? Вероятно, результаты деятельности этих мошенников не соответствуют финансовым вложениям", — добавил Конашенков.

Ранее телеканал CBS сообщил, что госдепартамент США заморозил финансирование "Белых касок" в Сирии. По данным телеканала, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечалось, что финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром". Телеканал со ссылкой на дипломатические документы сообщил, что ближневосточное бюро госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение администрации США на продолжение финансирования организации, а в противном случае "остановить процесс".

Завершение операции под Дамаском

Конашенков также рассказал о том, что сирийские правительственные войска завершают освобождение от террористов района бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.

"После окончания данной операции сирийская столица со всеми пригородами будет полностью освобождена от бандформирований", — сказал Конашенков.

В настоящее время отряды запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государства" (ИГ) в западной части Ярмука рассечены, завершается их разгром по частям. Под контролем правительственных войск находится уже более 65% территории данного пригорода, сообщил представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, с вооруженными формированиями, контролирующими районы Яльда, Бабила, Сиди-Мигдат, Бейт-Сахам, достигнута договоренность о прекращении сопротивления, сдаче вооружения и выходе изъявивших желание боевиков в северные районы Сирии. Боевики сдали правительственным войскам 1 тысячу 236 единиц стрелкового оружия.

С 3 мая проводится операция по выводу боевиков и членов их семей из восточных районов Ярмука через гуманитарный коридор Бейт-Сахам, в течение суток выведено 1 тысяча 348 человек, в том числе 506 боевиков, 842 члена их семей, сообщил Конашенков.

"Оставшиеся боевики намерены воспользоваться объявленной сирийскими властями амнистией, чтобы урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни", — добавил он.

Сверхцинизм и пустословие Запада

Представитель Минобороны сообщил и о том, как российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по оказанию гуманитарной помощи жителям населенных пунктов, освобожденных от боевиков.

"Только за последнюю неделю российскими военнослужащими проведено десять гуманитарных акций, в ходе которых населению было передано более 25 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Медицинская помощь оказана более 1 тысяче мирных жителей", — отметил Конашенков. Вместе с тем потребность жителей освобожденных территорий в гуманитарной помощи превышает текущие объемы поставок со стороны ООН и России, отметил он.

"В этой связи выглядит сверхциничной позиция руководства США и европейских стран, заявленная на прошедшей донорской конференции в Брюсселе, о запрете любых поставок гумпомощи в подконтрольные сирийским властям районы", — заявил генерал.

Конашенков особо подчеркнул, что сегодня в районах, подконтрольных сирийским властям, проживает почти 90% всего населения Сирии. "А так называемая "международная помощь" из расчета на одного человека в районах, подконтрольных непримиримой оппозиции и террористам, в 34 раза выше, чем в районах, контролируемых законным правительством", — отметил он.

"Уже по этим показателям должно быть понятно, что все заявления, которые слышатся из Вашингтона, Лондона и других европейских столиц, о якобы стремлении помочь сирийцам, пострадавшим от военных действий, не более чем пустословие". — сказал Конашенков.

По его словам, особо острой сохраняется гуманитарная ситуация в подконтрольных США районах, ранее освобожденных от боевиков ИГИЛ, прежде всего в лагере беженцев Рукбан, в оккупированном американскими войсками сирийском районе Эт-Танф, а также в бывшей столице ИГ Ракке.

Несмотря на сделанные ранее обнадеживающие заявления, представители США продолжают блокировать любые поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где нуждаются в помощи около 50 тысяч сирийцев, большинство которых составляют женщины, старики и дети, сообщил Конашенков. Региональное командование армии США отказывается гарантировать безопасность захода гуманитарных колонн ООН и Международного Красного креста в Эт-Танф, настаивая на передаче всех продуктов, воды и предметов первой необходимости только подконтрольным американцам бандам боевиков, добавил он.

Не менее тяжелая гуманитарная ситуация сохраняется в сирийской Ракке, превратившейся после ковровых бомбардировок "международной коалиции" в город-призрак, отметил генерал.

"С момента освобождения от террористов жители Ракки лишены возможности получения гуманитарной помощи от международных организаций из-за нежелания США допускать туда гуманитарные конвои сирийских властей и международных организаций", — сообщил Конашенков. При этом от самих США и их союзников по "коалиции" никакой помощи жителям не оказывается, добавил он.

"Все это мы уже проходили и в Алеппо, и в Восточной Гуте, и Дейр-эз-Зоре, когда за кусок хлеба люди вынуждены брать оружие в руки и идти воевать с законным правительством, чтобы выжить самим и прокормить свои семьи. Хочу напомнить, что после освобождения этих городов от террористов в них были обнаружены огромные запасы продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров, находившиеся на складах боевиков", — сказал Конашенков.

"А в это время простые сирийцы умирали от голода и болезней. Не это ли является преступлением против человечности?" — добавил он.