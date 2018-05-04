Запад поставляет оппозиции в Сирии больше гумпомощи, чем правительству

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. США и европейские страны отправляют в подконтрольные оппозиции и террористам районы Сирии в 34 раза больше гуманитарной помощи, чем в районы, контролируемые законным правительством, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Хочу особо подчеркнуть, что сегодня в районах, подконтрольных сирийским властям, проживает почти 90% всего населения Сирии. А так называемая "международная помощь" из расчета на одного человека в районах, подконтрольных непримиримой оппозиции и террористам, в 34 раза выше, чем в районах, контролируемых законным правительством", — сказал Конашенков.

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