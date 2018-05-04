Минобороны: США блокируют поставки гумпомощи в лагерь беженцев Рукбан

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. США блокируют поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где в ней нуждаются около 50 тысяч сирийцев, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Несмотря на сделанные ранее обнадеживающие заявления, представители США продолжают блокировать любые поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где нуждаются в помощи около 50 тысяч сирийцев, большинство которых составляют женщины, старики и дети", — сказал он.