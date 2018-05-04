США потребовали выдать гумпомощь в Эт-Танфе только подконтрольным им бандам

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Командование США отказывается гарантировать безопасность гуманитарным колоннам ООН и МККК в Эт-Танф в Сирии и требует передать продукты подконтрольным им боевикам, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Региональное командование армии США отказывается гарантировать безопасность захода гуманитарных колонн ООН и Международного Красного креста в Эт-Танф, настаивая на передаче всех продуктов, воды и предметов первой необходимости только подконтрольным американцам бандам боевиков", — сказал Конашенков.

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