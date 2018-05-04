Минобороны объяснило, почему США приостановили финансирование "Белых касок"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. США могли приостановить финансирование "Белых касок" из-за того, что всплыло большое количество фактов и свидетелей провокации в сирийской Думе, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее телеканал CBS сообщил, что госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски". По данным телеканала, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечалось, что финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром". Телеканал со ссылкой на дипломатические документы сообщил, что ближневосточное бюро госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение администрации США на продолжение финансирования организации, а в противном случае "остановить процесс".
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