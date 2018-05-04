Более 63 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 63,8 тысячи человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте в Сирии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Так, в Восточной Гуте в свои дома вернулось уже более 63 тысяч 800 человек", — сказал он.

При этом он добавил, что в Восточном Каламуне "5219 бывших членов бандформирований сложили оружие и были амнистированы", а из зоны деэскалации "Идлиб" через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулись 9508 человек.

В Дейр-эз-Зоре в населенные пункты на восточном берегу Евфрата с 4 декабря 2017 года вернулись, по оценкам Минобороны, 46747 человек. "Только за последнюю неделю в свои дома возвратилось более 2 тысяч 700 мирных жителей", — отметил Конашенков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>