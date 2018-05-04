В провинции Дамаск российские военные раздали георгиевские ленточки

МУРДЖАНИ (Сирия), 4 мая – РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии оказали гуманитарную помощь и провели акцию "Георгиевская ленточка" в городе Мурджани в провинции Дамаск.

По словам представителя центра, всего было роздано 1,5 тонны продовольственной помощи и около тысячи георгиевских ленточек.

"Мы очень уважаем этот символ вашей победы в войне. И с гордостью будем носить. Ведь теперь наши военные и российские солдаты — братья по оружию", — рассказала жительница города Амира Сафар. "Спасибо российской армии, что помогает нам в такое тяжелое время", — добавила Милад Хадербрахрим, проживающая в Мурджани.

Любой желающий мог получить медицинскую помощь. "Куда бы мы ни приезжали, в какие районы Сирии проводить гуманитарные акции, к нам, к медикам Вооруженных сил России, идут охотно. И взрослые, и маленькие дети. Стараемся оказать медицинскую помощь в том объёме, которую мы можем оказать в данный момент. Консультируем, помогаем медикаментами", — рассказал журналистам начальник отделения медицинского обеспечения группы доставки и распределения гуманитарных грузов подполковник Владимир Тютюников.

Российские военные отметили, что подобные акции гуманитарного характера будут продолжаться и в других районах Сирии, в частности в Восточной Гуте, недавно освобожденной от боевиков.

В рамках достигнутых договоренностей Центром по примирению и военной полицией начат вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из районов Ялда, Бабила, Бейт-Сахам и Мухайям-Эль-Ярмук. Также идет вывод боевиков исламистской организации "Джейш аль-Ислам" из Ярмука (один из районов города Дамаска).

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости (с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.

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