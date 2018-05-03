Эксперты хотят эксгумировать тела "жертв химатаки" в Сирии, заявили в ОЗХО

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Инспекторы ОЗХО намерены эксгумировать тела жертв предполагаемой "химической атаки" в сирийской Думе, сообщил глава организации Ахмет Узюмджю в интервью британской газете Financial Times.

По словам Узюмджю, эксперты, начиная с 21 апреля через две недели после якобы имевшей место химатаки, собрали в районе инцидента около 100 проб из окружающей среды. Однако подобные материалы быстро портятся, и специалисты полагают, что для доказательства применения в Думе хлора или зарина необходимы образцы тканей предполагаемых жертв.

"Мы хотим, если возможно, эксгумировать останки, чтобы взять биологические образцы", — заявил глава ОЗХО, добавив, что доклад организации по событиям в Думе появится не ранее чем через месяц.

Узюмджю также отметил, что у него нет свидетельств о помехах в работе инспекторов ОЗХО или вмешательстве властей Сирии с целью уничтожить какие-либо вещественные доказательства.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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