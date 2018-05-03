Сирийские военные окружили боевиков ИГ* в поселении к югу от Дамаска

БЕЙРУТ, 3 мая — РИА Новости. Передовые отряды правительственных сил Сирии вошли вглубь поселения Эль-Хаджр Аль-Асвад к югу от Дамаска, взяв находившихся в населенном пункте боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в два кольца, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Несмотря на поддержку сирийской авиации и артиллерии, в районе продолжаются ожесточенные бои. Наступление правительственных войск замедляют плотная городская застройка и подземные тоннели. Сирийские военные ежедневно зачищают несколько комплексов зданий и уничтожают оборонительные сооружения террористов.
Часть лагеря "Ярмук" и окрестные поселения остались последним оплотом террористов во всем пригороде Дамаска. После завершения операции, пригород сирийской столицы будет полностью зачищен от террористических группировок и радикальных бандформирований.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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