Сирийские военные окружили боевиков ИГ* в поселении к югу от Дамаска

Военнослужащие на линии соприкосновения САР с группировкой Исламское государство* неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. 1 мая 2018

Военнослужащие на линии соприкосновения САР с группировкой Исламское государство* неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. 1 мая 2018

БЕЙРУТ, 3 мая — РИА Новости. Передовые отряды правительственных сил Сирии вошли вглубь поселения Эль-Хаджр Аль-Асвад к югу от Дамаска, взяв находившихся в населенном пункте боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в два кольца, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, штурмовые группы правительственных сил, наступающие с юга, соединились с отрядами, идущими со стороны Дамаска. Таким образом поселение Эль-Хаджр Аль-Асвад оказалось разделено на две части. Армия отрезала пути снабжения террористов и продолжает наступление в поселении и соседнем палестинском лагере беженцев "Ярмук".

Несмотря на поддержку сирийской авиации и артиллерии, в районе продолжаются ожесточенные бои. Наступление правительственных войск замедляют плотная городская застройка и подземные тоннели. Сирийские военные ежедневно зачищают несколько комплексов зданий и уничтожают оборонительные сооружения террористов.

Часть лагеря "Ярмук" и окрестные поселения остались последним оплотом террористов во всем пригороде Дамаска. После завершения операции, пригород сирийской столицы будет полностью зачищен от террористических группировок и радикальных бандформирований.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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