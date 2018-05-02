В Лондоне признали, что в результате авиаудара по Сирии погиб мирный житель

ЛОНДОН, 2 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон признал, что в ходе авиаудара по Сирии, в котором принимали участие британские ВВС, погиб один мирный житель.

"Сожалеем, что авиаудар 26 марта 2018 года, нацеленный на бойцов ИГ*, закончился непреднамеренной гибелью мирного жителя. В ходе атаки против трех бойцов ИГ* гражданин на мотоцикле в последний момент пересек территорию удара, выяснилось, что один мирный житель был непреднамеренно убит", — отмечается в заявлении Уильямсона.

По словам министра, власти Великобритании делают все, чтобы "минимизировать риск для гражданского населения".

Сообщается, что британские ВВС осуществили около 1,6 тысячи ударов по позициям ИГ* в Сирии в составе антитеррористической коалиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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