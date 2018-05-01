В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны сообщили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили 35 человек. По линии ООН проведено три гуманитарных конвоя в провинцию Дераа, общий вес груза составил 174 тонны.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2509.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>