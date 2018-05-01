В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано два случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – три, Хомс – три", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили 35 человек. По линии ООН проведено три гуманитарных конвоя в провинцию Дераа, общий вес груза составил 174 тонны.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2509.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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