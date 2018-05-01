Мэттис рассказал о плененных СДС иностранных террористах

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Более 400 иностранных боевиков террористической организации "Исламское государство"* находятся в плену у Сирийских демократических сил (СДС), заявил во вторник журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Я думаю, что число иностранных боевиков сейчас, насколько я слежу за этим, перевалило далеко за 400. Но они не у нас в заключении, поэтому не считайте эту цифру "высеченной на камне". Я только знаю, что это больше 400 иностранных боевиков, задержанных СДС", — сказал он.

* Запрещенная в России террористическая организация